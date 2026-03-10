Model Show 2026 al Porto Antico il salone del modellismo con espositori e workshop

Dal 13 al 15 marzo ai Magazzini del Cotone si svolge il Model Show 2026, il salone dedicato al modellismo che si tiene in contemporanea con Fantasy&Hobby, la fiera delle arti manuali e della fantasia. L’evento presenta espositori e workshop rivolti agli appassionati di modellismo, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare diverse tematiche del settore. L’ingresso permette di partecipare a entrambe le manifestazioni senza costi aggiuntivi.

Model Show è una manifestazione che raduna il meglio del modellismo e del settore gioco, organizzando esposizioni di associazioni e singoli, area stand commerciali e borsa-mercatino. I visitatori potranno trovare lavori modellistici di assoluto livello con alcuni espositori campioni del mondo di settore, così come partecipare a dimostrazioni e gare di modellismo dinamico, workshop ed esposizione di modellismo statico e ferroviario, interagire sui plastici ferroviari e modellismo dinamico, dollshouse, bambole autocostruite, giocattoli antichi e di latta.

