Mobilità docenti 2026 27 | chi non può presentare la domanda?

Il ministero dell’Istruzione ha comunicato che, per le mobilità docenti 202627, alcuni insegnanti non potranno presentare domanda. La decisione deriva dal CCNI 20252028, firmato lo scorso anno, che stabilisce le regole per trasferimenti e passaggi di ruolo nel triennio 202526 – 202627 – 202728. In particolare, la norma si applica solo ai docenti con contratto a tempo indeterminato. Tra le categorie escluse ci sono i supplenti temporanei e chi ha un incarico a termine, che quindi non potranno partecipare alle operazioni di mobilità previste. Un

