Mobilità 2026 docenti e ATA | domanda potrebbe essere online la prossima settimana Punto cruciale le deroghe
La domanda di mobilità 2026 per docenti, personale ATA e educativo potrebbe essere aperta online già dalla prossima settimana, a condizione che non ci siano ritardi nella firma dell’ipotesi di contratto e nell’emanazione dell’ordinanza. La procedura dipende dal rispetto di questi passaggi, con un’attenzione particolare alle deroghe previste per alcune categorie. La possibilità di presentare le domande si avvicina, ma tutto resta soggetto alle tempistiche ufficiali.
Mobilità docenti, ATA e personale educativo per l'anno scolastico 202627: la presentazione della domanda potrebbe essere avviata già dalla prossima settimana, se gli adempimenti di sottoscrizione dell'ipotesi di contratto e l'ordinanza non subiranno intoppi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Decreto PNRR, parte l’iter parlamentare: dal reclutamento dei docenti agli organici ATA, dalle deroghe sulla mobilità alle deroghe sulla digitalizzazione e l’accreditamento degli enti di formazioneÈ iniziato in 5ª Commissione Bilancio del Senato l’esame del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026 (Serie generale n.
Trasferimento di provincia 2026/27: ecco le deroghe che consentono ai docenti con vincolo di presentare domanda di mobilitàI docenti che non possono presentare domanda, se sono in possesso di uno dei requisiti indicati nell’art.
