Mobilità 2026 docenti e ATA | domanda potrebbe essere online la prossima settimana Punto cruciale le deroghe

La domanda di mobilità 2026 per docenti, personale ATA e educativo potrebbe essere aperta online già dalla prossima settimana, a condizione che non ci siano ritardi nella firma dell’ipotesi di contratto e nell’emanazione dell’ordinanza. La procedura dipende dal rispetto di questi passaggi, con un’attenzione particolare alle deroghe previste per alcune categorie. La possibilità di presentare le domande si avvicina, ma tutto resta soggetto alle tempistiche ufficiali.