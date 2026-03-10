Missione DART | la NASA ha cambiato l’orbita di un sistema di asteroidi

La NASA ha condotto la missione DART, colpendo deliberatamente la piccola luna asteroidale Dimorphos nel settembre 2022. Dopo l'impatto, l'orbita dell'asteroide è stata modificata significativamente, superando le aspettative iniziali. Questo esperimento spaziale rappresenta un risultato senza precedenti, dimostrando la possibilità di alterare un sistema di asteroidi attraverso una manovra mirata.

Un esperimento spaziale ha ottenuto un risultato storico. La missione DART della NASA, che nel settembre 2022 ha colpito deliberatamente la piccola luna asteroidale Dimorphos, ha prodotto effetti molto più estesi del previsto. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science Advances mostra infatti che la collisione non ha solo modificato il movimento di Dimorphos attorno al suo asteroide principale. Per la prima volta nella storia dell’umanità è stata alterata anche la traiettoria orbitale di un intero sistema di asteroidi attorno al Sole. Questo risultato rappresenta una conferma scientifica fondamentale per la cosiddetta difesa planetaria cinetica, una strategia pensata per deviare eventuali asteroidi pericolosi diretti verso la Terra. 🔗 Leggi su Billipop.com

