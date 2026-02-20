La NASA afferma di non avere un modo per fermare gli asteroidi killer di città | rischio da non sottovalutare
La NASA ha dichiarato che attualmente non esiste un metodo efficace per deviare un asteroide diretto verso le città. Kelly Fast, responsabile della Difesa Planetaria, ha spiegato che, in caso di minaccia, non si dispone di strumenti per fermare la corsa di un corpo celeste. La mancanza di soluzioni pronte aumenta il rischio di un impatto devastante. La situazione resta critica, considerando che alcuni asteroidi potrebbero colpire la Terra in tempi brevi senza preavviso. La NASA continua a cercare alternative, ma il problema resta irrisolto.
Non c'è una strategia per fermare un asteroide in rotta di collisione con la Terra. È quanto affermato dalla responsabile della Difesa Planetaria della NASA Kelly Fast. Perché è un rischio che non va sottovalutato.🔗 Leggi su Fanpage.it
