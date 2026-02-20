La NASA afferma di non avere un modo per fermare gli asteroidi killer di città | rischio da non sottovalutare

La NASA ha dichiarato che attualmente non esiste un metodo efficace per deviare un asteroide diretto verso le città. Kelly Fast, responsabile della Difesa Planetaria, ha spiegato che, in caso di minaccia, non si dispone di strumenti per fermare la corsa di un corpo celeste. La mancanza di soluzioni pronte aumenta il rischio di un impatto devastante. La situazione resta critica, considerando che alcuni asteroidi potrebbero colpire la Terra in tempi brevi senza preavviso. La NASA continua a cercare alternative, ma il problema resta irrisolto.

Non c'è una strategia per fermare un asteroide in rotta di collisione con la Terra. È quanto affermato dalla responsabile della Difesa Planetaria della NASA Kelly Fast. Perché è un rischio che non va sottovalutato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Panettiere ucciso a Sarno, la figlia ferita nel tentativo di fermare il killer e la moglie svenuta per lo choc: «Ammazzato da chi aveva aiutato»

Leggi anche: Tumore al colon retto sotto i 50 anni: i segnali precoci da non sottovalutare, i fattori di rischio, le terapie possibili

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.