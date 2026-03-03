Tè caldo coperte e conforto La missione di 11 giovani per i senzatetto | Questa esperienza ci ha cambiato

Undici giovani si sono dedicati a portare tè caldo e coperte ai senzatetto nelle strade di Firenze durante le sere più fredde. Con i pulmini carichi di conforto, hanno distribuito assistenza e ascoltato le persone senza dimora. L’esperienza ha coinvolto i partecipanti, che hanno raccontato di aver vissuto momenti intensi e significativi. La loro attività si è svolta nel corso di alcune sere di inizio marzo.

Firenze, 3 marzo 2026 – Il freddo della sera, le strade quasi vuote, le coperte caricate sui pulmini. E undici ragazzi tra i 14 e i 16 anni che scelgono di non restare a casa o andare a divertirsi con gli amici il sabato sera, ma di partire da Barberino di Mugello per attraversare Firenze e incontrare chi una casa non ce l'ha, portando conforto e aiuti materiali. Si iniettano una dose di eroina per strada. Il lato oscuro di Firenze: "In questa via è la normalità" Un aiuto concreto per le strade di Firenze Erano in 19, undici studenti tra la prima e la seconda superiore, quattro accompagnatori adulti e quattro volontari della Misericordia di Barberino di Mugello.