missile di teheran vola sulla turchia la nato lo abbatte erdogan ringhia

Un missile lanciato dall’Iran ha attraversato lo spazio aereo vicino alla Turchia, dove la Nato lo ha intercettato e abbattuto. Il presidente turco ha commentato le azioni con parole dure, parlando di provocazioni che rischiano di mettere a repentaglio un’alleanza di lunga data. Poco dopo, l’Iran ha dichiarato di non aver effettuato attacchi verso l’Europa.

Poco dopo che l’Iran ha negato di aver lanciato attacchi alle porte dell’Europa, la Nato ha intercettato un missile diretto proprio sulla Turchia. Il raid iraniano è stato reso noto dal ministero della Difesa turco: il missile balistico è stato abbattuto nello spazio aereo della Turchia dalle difese della Nato stanziate nel Mediterraneo orientale. Il portavoce dell’Alleanza atlantica ha poi confermato l’intervento: «La Nato ha nuovamente intercettato un missile diretto verso la Turchia». I detriti sono caduti nei campi vuoti a Gaziantep, nel Sud-est del Paese. Poco prima dell’annuncio, gli Stati Uniti avevano ordinato allo staff diplomatico non essenziale «di lasciare il consolato generale di Adana». 🔗 Leggi su Laverita.info

