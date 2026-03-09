La Nato ha intercettato e abbattuto un missile iraniano nello spazio aereo turco, segnando il decimo giorno di conflitto in Iran. Dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro le posizioni degli ayatollah, l’evento si aggiunge alle tensioni nella regione. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che al momento non ci sono le condizioni per l’attivazione dell’articolo 5.

Decimo giorno di guerra in Iran dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran degli ayatollah. Un nuovo missile iraniano è stato intercettato e abbattuto dalla Nato nello spazio aereo turco. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero della Difesa della Turchia. “Un missile balistico lanciato dall’Iran e penetrato nello spazio aereo turco è stata neutralizzato dagli elementi di difesa aerea e antimissile della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale. Frammenti del missile sono caduti nei campi di Gaziantep” (Turchia meridionale). L’incidente non ha provocato vittime né feriti” ha detto il ministero. Sui cieli della Turchia la Nato intercetta un missile iraniano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Nato abbatte un nuovo missile iraniano sulla Turchia. Tajani: non ci sono le condizioni per l’articolo 5

Articoli correlati

Leggi anche: Turchia, Nato intercetta e abbatte missile iraniano. Ankara avverte: ‘Ci difenderemo’

Iran, Nato abbatte missile verso Turchia. Pentagono: “Non scatta articolo 5”(Adnkronos) – La guerra tra Iran da una parte e Stati Uniti-Israele dall'altra rischia di sconfinare in Turchia.

Contenuti e approfondimenti su Nato abbatte

Temi più discussi: Iran, missile in Turchia: Nato si 'accende' ma non scatta articolo 5, lo scenario; La Nato abbatte un missile dall'Iran in Turchia. L'Ue: 'Pronti a facilitare il ritorno ai negoziati'; La Nato intercetta e abbatte un missile Iraniano verso la Turchia; La Nato abbatte un missile sopra la Turchia. L'Iran: Solo infliggendo dolore economico finirà l.

Guerra in Iran, la Nato abbatte un missile balistico iraniano in Turchia. Macron: «Attacco a Cipro è attacco all'Europa»Un missile balistico lanciato dall'Iran è entrato nello spazio aereo turco ed è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea Nato. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara, precisando che ... leggo.it

Iran, la Nato abbatte un altro missile diretto in TurchiaIl ministero della Difesa turco rende noto che un missile balistico lanciato dall’Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco. Il missile è stato distrutto dalle difese della Nato stanziate nel Me ... corrieredellacalabria.it

MEDIO ORIENTE | Una veduta di Beirut dopo un raid israeliano #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/09/la-nato-abbatte-un-missile-sulla-turchia.-trump-i-miei-piani-su-mojtaba-non_594d36b2-6bfc-4bd2-926d-cedbd531f0e6.html - facebook.com facebook

#NEWS - La #Nato abbatte un missile sulla #Turchia. #Macron: 'Attacco a #Cipro è attacco a tutta l'Europa' Oggi il primo discorso di Mojtaba #Khamenei. #Putin si congratula: 'Continuerà con onore l'opera del padre'. Folla pro-regime in piazza a #Teheran. Il x.com