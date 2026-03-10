Miss Pistoia 2026 | il debutto a marzo la finale

La competizione Miss Pistoia 2026 inizierà ufficialmente il 15 marzo alle 15 con il primo evento. La manifestazione prevede una serie di appuntamenti che culmineranno con la finale, ancora da calendarizzare. La stagione si svolge nel territorio di Pistoia e coinvolge diverse giovani candidate che si preparano alla fase conclusiva della gara.

La stagione di Miss Pistoia 2026 prende ufficialmente il via con un primo appuntamento cruciale fissato per domenica 15 marzo alle ore 15. L’evento si svolgerà presso gli spazi del Lookmaker LAB, dove le aspiranti miss vivranno un pomeriggio dedicato alla conoscenza reciproca e all’inizio del percorso verso la finale di settembre. Questo non è solo un concorso di bellezza, ma un progetto di crescita personale che mira a valorizzare le giovani del territorio pistoiese attraverso attività pratiche come trucco, acconciature e prime sfilate in passerella. L’iniziativa promette di trasformare il semplice casting in un’esperienza formativa, coinvolgendo uno staff tecnico professionale curato dal partner Lookmaker LAB. 🔗 Leggi su Ameve.eu

