Si avvicina la finale di Miss Curvyssima | nuova tappa del concorso a Forlì

Manca poco alla Finale Nazionale di Miss Curvyssima 2025, in programma a Forlì. Questo concorso, nato nel 2017 da un’idea di Samantha Togni, valorizza le donne curvy che desiderano esprimere la propria personalità senza stereotipi o compromessi. Un momento importante per celebrare la bellezza autentica e la fiducia in sé stesse, con uno sguardo rivolto al futuro e alla valorizzazione della diversità.

