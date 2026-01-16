Si avvicina la finale di Miss Curvyssima | nuova tappa del concorso a Forlì
Manca poco alla Finale Nazionale di Miss Curvyssima 2025, in programma a Forlì. Questo concorso, nato nel 2017 da un’idea di Samantha Togni, valorizza le donne curvy che desiderano esprimere la propria personalità senza stereotipi o compromessi. Un momento importante per celebrare la bellezza autentica e la fiducia in sé stesse, con uno sguardo rivolto al futuro e alla valorizzazione della diversità.
