Mamme in poesia prima classificata una genovese

Una mamma di Genova ha vinto il primo posto in un concorso nazionale dedicato a mamme, organizzato da Miss Mamma Italiana. La gara, che si svolge ogni anno, premia donne che dimostrano simpatia e charme, e quest’anno la vincitrice ha catturato l’attenzione con una poesia che ha emozionato la giuria. La donna, madre di due figli, ha raccontato la sua vita tra impegni familiari e momenti di creatività. La sua performance si è distinta per spontaneità e sincerità, portando a casa il titolo di miglior rappresentante tra le partecipanti provenienti da tutta Italia.

Una mamma di Genova si è classificata prima a un evento legato a 'Miss Mamma Italiana', concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme aventi un'età tra i 25 e i 45 anni, con fascia 'Gold' per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia 'Evergreen' per le mamme con più di 56 anni. 'Mamme in Poesia', evento organizzato da Te.Ma Spettacoli, con il Patrocinio dell'Associazione Culturale le Arti di Atena, in collaborazione con Uniquepels alta cosmesi, anche per questa edizione, si è svolto on line.