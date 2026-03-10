Minori avvicinate da finto finanziere | Datemi i vostri numeri di telefono

A Macerata, un uomo si è avvicinato a un gruppo di ragazzine minorenni, fingendo di essere un finanziere, e ha chiesto loro di consegnargli i numeri di telefono e gli indirizzi di casa. L’uomo ha adottato un comportamento ingannevole, cercando di ottenere informazioni personali dalle giovani. La situazione è stata segnalata alle autorità, che stanno indagando sull’accaduto.

MACERATA Avvicina un gruppo di ragazzine minorenni e spacciandosi per finanziere chiede loro gli indirizzi di casa e i numeri di telefono. In loro soccorso intervengono due carabinieri liberi dal servizio e l'insegnante di una delle adolescenti che si trovavano lì per caso, sul posto arriva la polizia, denunciato un 47enne maceratese. La vicenda È successo sabato pomeriggio. Erano circa le 18.30 quando un uomo si era avvicinato a sei adolescenti in piazza Cesare Battisti. Alle ragazzine aveva detto di essere un componente della Guardia di finanza e aveva chiesto loro di mostrargli i loro documenti d'identità e dargli il loro numero di telefono. Corriereadriatico.it - Minori avvicinate da finto finanziere: «Datemi i vostri numeri di telefono»