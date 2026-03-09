Si spaccia per finanziere e chiede i numeri di telefono a un gruppo di ragazzine

Un uomo ha tentato di avvicinare alcune minorenni a Macerata, spacciandosi per un finanziere. Secondo quanto riportato, ha chiesto loro i numeri di telefono, gli indirizzi e dettagli sui genitori. L’episodio si è verificato il 9 marzo 2026 e le ragazzine coinvolte sono state contattate mentre si trovavano in un’area pubblica. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Macerata, 9 marzo 2026 – Si finge un finanziere per avvicinare alcune minorenni e chiedere loro i dati personali, tra cui il numero di telefono, l'indirizzo e informazioni sui genitori. Ma viene fermato grazie all'intervento di due carabinieri in borghese e della professoressa di una ragazza. E denunciato dalla Polizia, subito intervenuta sul posto dopo la segnalazione. Si tratta di un 47enne residente in città. Era ubriaco. Sabato scorso la Polizia di Stato è intervenuta nel centro a Macerata denunciando a piede libero un uomo che si era presentato come appartenente alle forze dell'ordine davanti a un gruppo di ragazzine. Intorno alle...