Signora le hanno rubato l' identità | truffata e derubata in casa da finto finanziere

Una donna è stata vittima di una truffa in cui un falso finanziere si è presentato a casa sua, convincendola a consegnare denaro e gioielli. La telefonata iniziale ha preparato il terreno, portando all'intrusione dell’uomo che, con raggiri, ha sottratto beni di valore. Un episodio che evidenzia l’importanza di prestare attenzione a richieste sospette e alle modalità di comunicazione con sconosciuti.

Prima la telefonata a casa. Poi la visita di uno sconosciuto che si è presentato come un finanziere. E infine il furto con un uomo che è fuggito via con soldi e i gioielli di una vita.La truffa del finto finanziere La truffa si è consumata nella giornata di martedì 13 gennaio a Milano, in piazza.

