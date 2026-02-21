Indovina chi porto a cena? alle Cucine Popolari il format per conoscere storie di vita
Giovedì 5 marzo, alle ore 19, il Centro per le famiglie di Cesena organizza un evento chiamato ‘Indovina chi porto a cena?’ alle Cucine Popolari di via Machiavelli. L’iniziativa mira a far conoscere le storie di persone che vivono situazioni di difficoltà attraverso incontri autentici e dialoghi diretti. L’evento offre l’opportunità di ascoltare testimonianze di chi lotta ogni giorno per affrontare le sfide della vita. La partecipazione è aperta a tutti.
Giovedì 5 marzo, alle ore 19, il Centro per le famiglie di Cesena sperimenterà in città il format 'Indovina chi porto a cena?', un'occasione speciale, fatta di storie vere, incontri autentici e dialoghi che si terrà alle Cucine Popolari (via Machiavelli, 40). 'Indovina chi porto a cena?' è molto più di un semplice evento conviviale: è un'occasione per sedersi allo stesso tavolo con famiglie e persone che hanno sperimentato – e sperimentano tuttora – diverse forme di accoglienza familiare e vicinanza.
