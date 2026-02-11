Torino John Elkann ha fatto malissimo i conti | salta la messa alla prova dai salesiani per l’inchiesta sull’eredità Agnelli

John Elkann salta la messa alla prova che aveva pianificato ai salesiani di Torino. Invece di partecipare alle attività con gli studenti, dovrà affrontare un procedimento penale legato all’inchiesta sull’eredità Agnelli. La decisione arriva dopo che Elkann ha fatto i conti con le accuse che gli sono state rivolte.

Salta la messa alla prova di John Elkann, che sperava di poter assistere gli studenti in difficoltà in un istituto salesiano di Torino per estinguere i reati che avrebbe commesso. Oggi, 11 febbraio, la giudice per le indagini preliminari Giovanna Di Maria ha respinto la richiesta che aveva.

