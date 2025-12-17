Gatto scagliato in una fontana gelida | reato estinto per minorenne dopo messa in prova

Si conclude con l'estinzione del reato, grazie alla messa in prova, il procedimento nei confronti di una minorenne di 16 anni coinvolta nel gesto di aver scagliato un gatto in una fontana ad Alberobello. La vicenda, avvenuta nel gennaio 2024, ha visto la decisione di non procedere ulteriormente dopo l'esito positivo del percorso di riabilitazione.

E' terminato con la sentenza di non dover procedere per estinzione del reato, a seguito dell'esito positivo della messa in prova, il caso della 16enne che ad Alberobello, nel gennaio 2024, scagliò con un calcio un gatto, Grey, in una fontana del paese. L'animale morì pochi giorni dopo. Il video. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Alberobello, 15enne gettò un gatto nella fontana e diffuse il video sui social: reato estinto dopo la messa alla prova - L'associazione che l'aveva denunciata aveva richiesto che il programma, di 7 mesi, fosse volto ad approfondire la gestione delle sue emozioni e l’empatia verso gli animali ... lagazzettadelmezzogiorno.it