Il giornalista sportivo televisivo Enrico Varriale è stato condannato a sette mesi di reclusione con pena sospesa e al pagamento di una provvisionale di 2mila euro alla vittima per il reato di minacce e lesioni. Il processo, davanti al giudice monocratico del tribunale penale di piazzale Clodio, ha riqualificato il reato di stalking, per il quale l'ex giornalista Rai era stato denunciato da una ex compagna. Secondo quanto denunciato dalla donna, Varriale al culmine di una lite l'avrebbe schiaffeggiata. Nel mese di giugno il tribunale di Roma aveva già condannato Varriale a 10 mesi di reclusione perché avrebbe picchiato e perseguitato la ex compagna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni alla ex

