Aumentano i pedaggi dal 1° gennaio 2026 Salvini alza bandiera bianca | Non posso farci nulla Come e dove cambiano le tariffe

A partire dal 1° gennaio 2026, i pedaggi autostradali in Italia subiranno un aumento, dopo il mancato accordo per il congelamento delle tariffe. Il governo, rappresentato da Salvini, ha confermato l’impossibilità di intervenire sui costi, lasciando ai cittadini e agli utenti delle autostrade la necessità di adattarsi ai nuovi importi. Ecco come e dove cambiano le tariffe e cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

È fallito il tentativo del governo di congelare le tariffe delle autostrade italiane e scongiurare un aumento dei pedaggi. O ha annunciato, con una nota ufficiale, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha additato come responsabili «la sentenza contraria della Corte costituzionale» e l’Autorità di regolazione dei trasporti. Per il 2026 è dunque previsto, eccetto su tratte specifiche, un adeguamento tariffario al rialzo. Salvini alza bandiera bianca: «Non possiamo più farci nulla». «La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi Pef regolatori ». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Pedaggi autostradali più cari dal 2026, di quanto aumentano le tariffe e perché Leggi anche: Pedaggi autostrade, da gennaio aggiornamento tariffe: ecco cosa cambia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Aumentano i pedaggi dal 1° gennaio 2026, Salvini alza bandiera bianca: «Non posso farci nulla». Come (e dove) cambiano le tariffe - Con una nota ufficiale, il Mit ha ufficializzato la crescita dei prezzi per viaggiare sulle autostrade italiane. open.online

