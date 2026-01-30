La fotografia come linguaggio | omaggio alla visione artistica di Giovanni Gastel

A Milano, al Palazzo Citterio, è in corso una mostra che omaggia Giovanni Gastel, il fotografo scomparso nel 2021. La rassegna mette in mostra le sue immagini, testimonianza della sua carriera e del suo stile unico. Visitatori e appassionati possono scoprire da vicino il talento di Gastel, che ha lasciato un segno forte nella fotografia italiana.

A Milano, presso il Palazzo Citterio, è aperta al pubblico una mostra dedicata a Giovanni Gastel, il fotografo milanese scomparso nel 2021, che ha segnato in modo indelebile il panorama della fotografia italiana. L’esposizione, in corso fino al 26 luglio, presenta oltre duecento immagini selezionate con un approccio non cronologico, ma tematico e narrativo, che ripercorre la carriera dell’artista attraverso temi come la forma, la bellezza, il corpo, il ritratto e il still life. Curata da Uberto Frigerio e realizzata in collaborazione tra La Grande Brera, l’Archivio Giovanni Gastel e l’Agenzia Guardans-Cambó, la mostra si presenta come un viaggio immersivo, guidato dalle parole stesse di Gastel, che si intrecciano con le immagini come voce narrante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

