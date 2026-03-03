Guerra in Iran tensione al presidio No War davanti al consolato Usa tra pacifisti e iraniani pro Scià

A Milano, davanti al consolato degli Stati Uniti, si sono radunati pacifisti e iraniani pro Scià in una manifestazione contro l’attuale governo iraniano. Sul luogo sono stati esposti uno striscione con la scritta “Donna Vita Libertà”, uno slogan curdo ormai simbolo degli oppositori iraniani. La protesta si è svolta con un confronto tra due gruppi di persone, senza incidenti segnalati.

Milano, 3 marzo 2026 – Un grande striscione che recita “Donna Vita Libertà”, lo slogan curdo diventato inno universale degli oppositori iraniani al regime. E poi un altro striscione, che aggiunge “Né Khamenei, né Trump né Netanyahu”. Il presidio “No War”, organizzato nel tardo pomeriggio davanti al consolato Usa di Milano da Cgil, Anpi e Arci, ha radunato dietro questi due teli circa trecento persone. Ma non è stato indenne. Ci sono stati momenti di tensione, questo pomeriggio dopo le 18, all’iniziativa organizzata per chiedere il "ritorno alla diplomazia e al negoziato" dopo l'escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran. Uno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

