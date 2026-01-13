Milano presidio davanti al consolato Usa | Trump act for Iran

A Milano, martedì 13 gennaio, si è svolto un presidio davanti al consolato degli Stati Uniti in solidarietà con le proteste in Iran. L'iniziativa ha raccolto persone che desiderano esprimere il proprio sostegno alle mobilitazioni in atto nel paese, evidenziando l'importanza di una posizione internazionale condivisa e di un maggiore impegno per i diritti civili e la democrazia.

Un presidio a sostegno delle proteste in corso in Iran è stato organizzato a Milano, davanti al consolato degli Stati Uniti, nella giornata di martedì 13 gennaio. Tra le altre cose i manifestanti in piazza hanno chiesto l'intervento degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Venezuela, presidio davanti al consolato Usa Leggi anche: Manifestazione pro Palestina a Milano, presidio davanti al consolato americano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPal; ; Attacco al Venezuela, a Milano la protesta contro Trump e la gioia degli esuli; Milano, presidio davanti all'ambasciata Usa contro l'attacco al Venezuela: Basta guerre. Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPal - in per chiedere la liberazione di Mohammad Hannoun, poi il trasferimento in largo Dongani dove è presente anche una delegazione del Movimento 5 Stelle ... msn.com

Crans Montana, Fdi al consolato svizzero di Milano con Ignazio La Russa - Ieri, a Milano, una delegazione di onorevoli e rappresentanti di Fratelli d’Italia ha preso parte ad un presidio davanti al Consolato Generale di Svizzera, in via Palestro, per esprimere vicinanza all ... ticinonotizie.it

Attacco al Venezuela, a Milano la protesta contro Trump e la gioia degli esuli - Presidio davanti al consolato Usa di Cgil Milano, Anpi e Arci per denunciare l'intervento militare americano. rainews.it

Local Team. . LIVE Milano, presidio a sostegno delle proteste in Iran. Manifestanti davanti al consolato USA: diretta - facebook.com facebook

Milano, presidio per la ragazza che ha accusato di stupro il figlio di La Russa. Live x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.