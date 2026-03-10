Il mondo del Palio di Legnano protagonista alla stazione Cadorna di Milano

Alla stazione Cadorna di Milano è stata allestita una mostra dedicata al Palio di Legnano e alla Battaglia che si svolge ogni anno nella città lombarda. L’esposizione si trova all’interno della galleria commerciale e presenta fotografie, cimeli e pannelli informativi per raccontare la storia e le tradizioni legate a questa rievocazione storica. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.