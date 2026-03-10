Il mondo del Palio di Legnano protagonista alla stazione Cadorna di Milano

Da ilgiorno.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla stazione Cadorna di Milano è stata allestita una mostra dedicata al Palio di Legnano e alla Battaglia che si svolge ogni anno nella città lombarda. L’esposizione si trova all’interno della galleria commerciale e presenta fotografie, cimeli e pannelli informativi per raccontare la storia e le tradizioni legate a questa rievocazione storica. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.

Una mostra dedicata alla Battaglia è stata realizzata all'interno della Galleria commerciale della stazione milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il mondo del palio di legnano protagonista alla stazione cadorna di milano
© Ilgiorno.it - Il mondo del Palio di Legnano protagonista alla stazione Cadorna di Milano

Articoli correlati

Leggi anche: Uomo senza fissa dimora trovato morto nella stazione di Milano Cadorna per il freddo

Leggi anche: Milano, al via 'Storie sul binario giusto. Il palio di Legnano', mostra per 850 anni battaglia

Aggiornamenti e notizie su Il mondo del Palio di Legnano...

Temi più discussi: Cambia il regolamento della Fondazione Palio di Legnano. Via libera (anche) dalla Lega; Palio di Legnano, prime corse; Fondazione Palio di Legnano, Lega favorevole alla modifica dello statuto: Premiati i contradaioli; Milano, al via ‘Storie sul binario giusto. Il palio di Legnano’, mostra per 850 anni battaglia.

Il Palio di Legnano si ferma alla stazione Milano Cadorna di FerrovieNord: è sul binario giustoSi potrà visitare da questa mattina fino al 24 maggio, una particolare esposizione allestita alla stazione ferroviaria di Milano Cadorna, grazie ad un'intesa t ... settenews.it

Alla stazione di Milano Cadorna sbarca il Palio di LegnanoUna mostra dedicata alla storia e alle tradizioni del Palio di Legnano è stata inaugurata oggi negli spazi dell''Altro Deposito Bagagli' della stazione di Milano Cadorna, promossa da Fnm in collaboraz ... ansa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.