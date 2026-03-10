Il mondo del Palio di Legnano protagonista alla stazione Cadorna di Milano
Alla stazione Cadorna di Milano è stata allestita una mostra dedicata al Palio di Legnano e alla Battaglia che si svolge ogni anno nella città lombarda. L’esposizione si trova all’interno della galleria commerciale e presenta fotografie, cimeli e pannelli informativi per raccontare la storia e le tradizioni legate a questa rievocazione storica. La mostra resterà aperta fino alla fine del mese.
Una mostra dedicata alla Battaglia è stata realizzata all'interno della Galleria commerciale della stazione milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Articoli correlati
Leggi anche: Uomo senza fissa dimora trovato morto nella stazione di Milano Cadorna per il freddo
Leggi anche: Milano, al via 'Storie sul binario giusto. Il palio di Legnano', mostra per 850 anni battaglia
Aggiornamenti e notizie su Il mondo del Palio di Legnano...
Temi più discussi: Cambia il regolamento della Fondazione Palio di Legnano. Via libera (anche) dalla Lega; Palio di Legnano, prime corse; Fondazione Palio di Legnano, Lega favorevole alla modifica dello statuto: Premiati i contradaioli; Milano, al via ‘Storie sul binario giusto. Il palio di Legnano’, mostra per 850 anni battaglia.
Il Palio di Legnano si ferma alla stazione Milano Cadorna di FerrovieNord: è sul binario giustoSi potrà visitare da questa mattina fino al 24 maggio, una particolare esposizione allestita alla stazione ferroviaria di Milano Cadorna, grazie ad un'intesa t ... settenews.it
Alla stazione di Milano Cadorna sbarca il Palio di LegnanoUna mostra dedicata alla storia e alle tradizioni del Palio di Legnano è stata inaugurata oggi negli spazi dell''Altro Deposito Bagagli' della stazione di Milano Cadorna, promossa da Fnm in collaboraz ... ansa.it
Andrea Angelo Gibelli alla mostra "Storie sul binario giusto Il Palio di Legnano”:" Siamo attenti ai passeggeri ma anche alla memoria" x.com
Il commento a fantini e cavalli presentati alla prima riunione delle Corse di addestramento al Palio di Legnano con le pagelle. Leggile qui #legnano Collegio Dei Capitani Legnano Palio di Legnano - facebook.com facebook