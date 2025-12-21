Il panettone artigianale Prezzi raddoppiati in 5 anni | Ma ora si sono fermati

Il panettone artigianale rappresenta una tradizione che si mantiene nel tempo, anche in un mercato in evoluzione. Negli ultimi cinque anni, i prezzi sono quasi raddoppiati, ma recentemente si è osservato un rallentamento di questa crescita. Mirko Pompei, responsabile della panetteria La Spiga di Esanatoglia, conferma che rispetto all’anno scorso il costo non è aumentato. Il panettone artigianale non passa mai di moda.

Il panettone artigianale non passa mai di moda. "Rispetto all'anno scorso, il prezzo non è salito – spiega il 37enne Mirko Pompei, al timone insieme al padre Mario della panetteria La Spiga a Esanatoglia –. In un paese come il nostro è rimasto a 30 euro al chilo (nelle città della provincia invece può arrivare fino a 33-34 euro). Il costo delle materie prime ha subìto lievi aumenti, che però non incidono nel prezzo finale. Nel 2024, invece, avevamo dovuto fare fronte a dei rincari; negli ultimi anni siamo stati obbligati ad incrementare ogni volta almeno di 1-1,50 euro. Ma ora è stabile. Anche se, va detto, rispetto a cinque anni fa il costo è quasi raddoppiato.

