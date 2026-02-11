Monte celebrativa per gli 850 anni della Battaglia di Legnano | un simbolo di storia e appartenenza

A Legnano oggi si è svolta una cerimonia per gli 850 anni dalla Battaglia di Legnano. La città ha ricordato un evento fondamentale per la sua storia, con una mostra e un’esposizione di bandiere e stemmi delle contrade. La giornata ha visto anche la presentazione di un quadro ottocentesco di Amos Cassioli, riprodotto in grande, e di un drappo con i colori delle contrade. La scritta “Dovunque è Legnano” campeggia sopra tutto, ricordando il significato di quella battaglia per la comunità locale.

Legnano (Milan), 11 febbraio 2026 – Sul fronte il quadro ottocentesco della B attaglia di Legnan o riprodotto a colori, opera di Amos Cassioli e conservato agli Uffizi; sul retro il drappo con i colori delle contrade e gli stemmi realizzati da Pierantonio Galimberti, sovrastato dalla s critta ‘Dovunque è Legnano’. Dopo il primo annuncio ha trovato una forma compiuta - con un’immagine più dettagliata, una data di emissione, una tiratura e un prezzo -, la moneta dedicata agli 850 anni della Battaglia messa in catalogo dall ’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. All’interno della collezione del 2026, infatti, la ricorrenza verrà celebrata grazie al supporto all’iniziativa dato dal responsabile Rapporti istituzionali della Fondazione e vice Gran Maestro del Collegio, Jody Testa: “Abbiamo lavorato molto per arrivare alla realizzazione di questa moneta - ha spiegato Testa -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monte celebrativa per gli 850 anni della Battaglia di Legnano: un simbolo di storia e appartenenza Approfondimenti su Battaglia di Legnano Ecco come sarà la moneta d’argento per gli 850 anni della Battaglia di Legnano A 850 anni dalla Battaglia di Legnano, il nostro Paese celebra questo storico evento con una moneta d’argento ufficiale. Giorgetti lancia la moneta del cuore della Lega: celebra gli 850 anni della Battaglia di Legnano, è d’argento e vale 5 euro Giorgetti ha commissionato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una moneta d’argento da 5 euro, in occasione dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Battaglia di Legnano Argomenti discussi: La Scuola di Sci Monte Bianco compie 90 anni: sabato la festa in centro a Courmayeur; Casa della montagna in Bolivia, un incontro ad Alzano. Cristallo Swarovski Maschera Millennium 2000, edizione celebrativa pensata per ricordare il passaggio al nuovo millennio Un oggetto decorativo elegante, realizzato in cristallo e concepito per la collezione e l’esposizione. La maschera si presta perfettam - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.