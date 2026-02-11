Monte celebrativa per gli 850 anni della Battaglia di Legnano | un simbolo di storia e appartenenza

A Legnano oggi si è svolta una cerimonia per gli 850 anni dalla Battaglia di Legnano. La città ha ricordato un evento fondamentale per la sua storia, con una mostra e un’esposizione di bandiere e stemmi delle contrade. La giornata ha visto anche la presentazione di un quadro ottocentesco di Amos Cassioli, riprodotto in grande, e di un drappo con i colori delle contrade. La scritta “Dovunque è Legnano” campeggia sopra tutto, ricordando il significato di quella battaglia per la comunità locale.

Legnano (Milan), 11 febbraio 2026 – Sul fronte il quadro ottocentesco della B attaglia di Legnan o riprodotto a colori, opera di Amos Cassioli e conservato agli Uffizi; sul retro il drappo con i colori delle contrade e gli stemmi realizzati da Pierantonio Galimberti, sovrastato dalla s critta ‘Dovunque è Legnano’. Dopo il primo annuncio ha trovato una forma compiuta - con un’immagine più dettagliata, una data di emissione, una tiratura e un prezzo -, la moneta dedicata agli 850 anni della Battaglia messa in catalogo dall ’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. All’interno della collezione del 2026, infatti, la ricorrenza verrà celebrata grazie al supporto all’iniziativa dato dal responsabile Rapporti istituzionali della Fondazione e vice Gran Maestro del Collegio, Jody Testa: “Abbiamo lavorato molto per arrivare alla realizzazione di questa moneta - ha spiegato Testa -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

