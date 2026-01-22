Ecco come sarà la moneta d’argento per gli 850 anni della Battaglia di Legnano

A 850 anni dalla Battaglia di Legnano, il nostro Paese celebra questo storico evento con una moneta d’argento ufficiale. La nuova emissione riflette l’importanza storica e culturale della battaglia, simbolo di identità e resistenza. La moneta, destinata ai collezionisti e agli appassionati, si aggiunge alle iniziative commemorative previste per questa ricorrenza significativa.

Legnano (Milano), 22 gennaio 2026 – La Battaglia di Legnano conquista anche la numismatica ufficiale dello Stato. Con la pubblicazione, avvenuta il 20 gennaio 2026 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è diventato operativo il decreto che attribuisce corso legale alla moneta celebrativa in argento dedicata all’850° anniversario dello storico evento del 29 maggio 1176, momento fondativo dell’identità e dell’autonomia dei Comuni lombardi. Ottocentocinquant’anni dalla Battaglia di Legnano: una moneta d'argento per celebrare l’anniversario Il decreto sancisce in via definitiva il modello della moneta, definendone caratteristiche tecniche, artistiche e iconografiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giorgetti lancia la moneta del cuore della Lega: celebra gli 850 anni della Battaglia di Legnano, è d’argento e vale 5 euroGiorgetti ha commissionato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una moneta d’argento da 5 euro, in occasione dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano.

Ottocentocinquant’anni dalla Battaglia di Legnano: una moneta d'argento per celebrare l’anniversarioIn occasione dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato l’emissione di una moneta celebrativa in argento.

