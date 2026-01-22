Milan si è rivisto Cardinale | il report della sua giornata il messaggio per tutti e il futuro del club

Gerry Cardinale, managing partner di RedBird, è stato a Milano dove ha visitato il centro sportivo di Milanello e la sede di Casa Milan. Durante la giornata ha incontrato dirigenti, lo staff tecnico e alcuni giocatori, confermando l’attenzione del fondo al club. Questo incontro rappresenta un momento importante nel percorso di sviluppo del Milan e nel rafforzamento della sua posizione futura.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla visita, avvenuta nella giornata di ieri, di Gerry Cardinale a Milanello e 'Casa Milan'. Il managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero, che non si vede allo stadio di 'San Siro' da settembre 2024 e che mancava a Milanello da aprile 2025, si è recato nel centro sportivo di Carnago (VA) già alle ore 10:00 del mattino. Per l'occasione, ha incontrato dirigenza e squadra. Accolto dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, con lui Cardinale ha camminato per il centro sportivo di Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

