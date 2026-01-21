Gerry Cardinale, managing partner di RedBird e proprietario del Milan, è tornato a Milano e si è recato a Milanello. Durante la visita ha incontrato Giorgio Furlani e l’allenatore Massimiliano Allegri, con cui ha discusso delle tematiche legate alla squadra e alla gestione del club. La visita testimonia l’attenzione e l’interesse del club e dei suoi dirigenti per il percorso sportivo e le strategie future.

'La Gazzetta dello Sport', nella sua versione online, ha rivelato come Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sia tornato a Milano e, in queste ore, si trovi nel centro sportivo dei rossoneri, Milanello. Cardinale, per l'occasione, ha incontrato prima l'amministratore delegato Giorgio Furlani e poi l'allenatore Massimiliano Allegri. Cardinale, per la 'rosea', si trova a Milano nell'ambito di una serie di incontri in Europa, gli ultimi dei quali in Inghilterra (a Londra, per esempio, si è parlato del progetto NBA Europe). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale è tornato a Milanello: colloqui con Furlani e Allegri. Il punto

Milan, Cardinale è a Milanello dopo mesi: incontri con Furlani e AllegriMilan, Cardinale è tornato a Milanello dopo mesi, incontrando Furlani e Allegri.

Elliott fuori dal Milan, Cardinale salda i conti e apre a nuovi finanziatori: Furlani potrebbe lasciareIl Milan si appresta a chiudere una fase di ristrutturazione finanziaria, con RedBird che ha deciso di saldare il debito di 566 milioni di euro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

CARDINALE VENDE CLAMOROSO, MILAN AGLI STEINBRENNER #acmilan #milannews

Argomenti discussi: Milan, Gerry Cardinale al lavoro per estinguere il debito con Elliott con il coinvolgimento di Comvest: gli ultimi aggiornamenti e cosa può succedere; Nel futuro, all'estero, senza tifosi. Il Milan di RedBird e Cardinale; Giorgio Furlani può lasciare il Milan: il piano di Cardinale e chi può prendere il suo posto; Elliott fuori dal Milan, Cardinale salda i conti e apre a nuovi finanziatori: Furlani potrebbe lasciare.

Milan, Cardinale è a Milanello dopo mesi: incontri con Furlani e AllegriIl fondatore di RedBird è tornato in città, nei giorni delle discussioni sul rifinanziamento: un meeting (non straordinario) che conferma la vicinanza al club. Dallo stadio all'operazione Comvest, il ... msn.com

MN - Gerry Cardinale è a Milanello: meeting sull'andamento del club e della squadra con Furlani, Allegri, Ibra e TareVisita a sorpresa oggi a Milanello: Gerry Cardinale è infatti tornato in Italia e in queste ore si trova nel Centro Sportivo di Carnago dove ha incontrato l'ad rossonero Giorgio Furlani, ... milannews.it

Gerry Cardinale accelera: addio al fondo Elliott entro marzo 2026 grazie al rifinanziamento Manulife! https://www.milannews24.com/colombo-cardinale-milan-elliott-redbird/ #ACMilan #RedBird #Cardinale #SempreMilan - facebook.com facebook

#Milan, #Cardinale e #RedBird prendono forza. #Maignan, firma vicina. Sul #calciomercato ... #SempreMilan x.com