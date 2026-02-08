Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo 0-1 | terza sconfitta casalinga consecutiva Rossoneri a testa alta

Questa sera il Milan Futuro ha subito la terza sconfitta casalinga consecutiva, questa volta contro la Virtus CiseranoBergamo. I rossoneri sono andati sotto di un gol e non sono riusciti a recuperare, anche se hanno mostrato impegno e determinazione. La squadra di casa ha cercato il pareggio fino all’ultimo, ma alla fine la vittoria è andata agli ospiti. I tifosi sono delusi, ma il Milan continua a giocare con cuore.

Nel pomeriggio è tornato in campo il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo. Contro la Virtus CiseranoBergamo i rossoneri hanno perso 0-1. Per gli ospiti gol nel secondo tempo di Viscardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Continua quindi il momento negativo dell'Under 23 rossonera, a cui manca il successo da tre partite. (fonte acmilan.com) - Milan Futuro cade di misura allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, sconfitto 0-1 dalla Virtus CiseranoBergamo nella 23ª giornata di Serie D Girone B. Gara beffarda decisa dal colpo di testa di Viscardi su calcio d'angolo a inizio ripresa, che prolunga la striscia di sconfitte interne consecutive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

