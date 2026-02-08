Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo 0-1 | terza sconfitta casalinga consecutiva Rossoneri a testa alta

Questa sera il Milan Futuro ha subito la terza sconfitta casalinga consecutiva, questa volta contro la Virtus CiseranoBergamo. I rossoneri sono andati sotto di un gol e non sono riusciti a recuperare, anche se hanno mostrato impegno e determinazione. La squadra di casa ha cercato il pareggio fino all’ultimo, ma alla fine la vittoria è andata agli ospiti. I tifosi sono delusi, ma il Milan continua a giocare con cuore.

Nel pomeriggio è tornato in campo il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo. Contro la Virtus CiseranoBergamo i rossoneri hanno perso 0-1. Per gli ospiti gol nel secondo tempo di Viscardi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Continua quindi il momento negativo dell'Under 23 rossonera, a cui manca il successo da tre partite. (fonte acmilan.com) - Milan Futuro cade di misura allo Stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, sconfitto 0-1 dalla Virtus CiseranoBergamo nella 23ª giornata di Serie D Girone B. Gara beffarda decisa dal colpo di testa di Viscardi su calcio d'angolo a inizio ripresa, che prolunga la striscia di sconfitte interne consecutive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo 0-1: terza sconfitta casalinga consecutiva. Rossoneri a testa alta Approfondimenti su Milan Futuro Virtus CiseranoBergamo Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo, rossoneri alla ricerca dei tre punti: la preview del match Il Milan Futuro cerca punti importanti domani contro la Virtus CiseranoBergamo. Serie D, Milan Futuro-Virtus CiseranoBergamo termina 0-1: sconfitta ingiusta per ciò che si è visto in campo Un'altra sconfitta per il Milan Futuro, che ieri pomeriggio ha perso 0-1 contro la Virtus CiseranoBergamo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milan Futuro Virtus CiseranoBergamo Argomenti discussi: Milan Futuro-Virtus Ciseranobergamo, Serie D 2025/2026: Match Preview; MILAN FUTURO v VIRTUS CISERANOBERGAMO: MATCH PREVIEW; Scanzorosciate-Milan Futuro, Serie D 2025/2026: Match Preview; Serie D Girone B, il punto in casa Virtus CiseranoBergamo. La situazione in casa rossoblù attraverso le parole del DS Bulla (VIDEO). Milan Futuro-Virtus Ciserano (0-1): ennesima sconfitta stagionaleEnnesima sconfitta stagionale in Serie D per i ragazzi di mister Oddo, oggi decisamente troppo imprecisi sotto porta. Ai punti avrebbero meritato molto di più, ma al triplice fischio ... milannews.it Milan Futuro-Ciserano Bergamo: diretta e risultato in tempo realeDiretta Milan Futuro-Ciserano Bergamo dell'8 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Milan Futuro, Oddo: «Dobbiamo crescere, ma abbiamo fatto una buona partita. Chi può essere pronto per il salto Il talento va coltivato» x.com «MILAN FUTURO, CHE BEFFA! DOMINIO TOTALE MA VINCE LA VIRTUS CISERANO: UN ERRORE COSTA CARO AI RAGAZZI DI ODDO!» #MilanFuturo #SerieD #Oddo #Milan #VirtusCiserano facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.