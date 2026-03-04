Milan Ricci ci crede L’avviso su Allegri Si rivede Gimenez Leao rinnova?

Un dirigente del Milan si è espresso in vista del prossimo derby, dichiarando fiducia nella squadra e nel tecnico Allegri, mentre Gimenez ha iniziato il percorso di recupero e si è allenato con il gruppo. Leao ha annunciato di essere vicino a firmare un nuovo contratto con il club. La situazione dei singoli giocatori e le parole del dirigente sono state al centro delle ultime notizie sul Milan.

Milan, mancano quattro giorni al 246esimo derby di Milano. Nella giornata di oggi si è rivisto a Milanello anche Santiago Gimenez, mentre Ricci ha parlato in vista della sfida contro l'Inter. Novità importanti anche sul futuro di Rafael Leao. Ecco le top news del 4 marzo 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA >>> Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di 'SportMediaset' in vista di Milan-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni "Lo scudetto è un sogno ma pensiamo al derby. Il nostro obiettivo è la Champions, siamo a buon punto anche se abbiamo perso qualche punto di troppo nelle partite passate. Per adesso abbiamo un buon vantaggio sul quinto posto, ma non è ancora fatta, ma il sogno c'è, si vive per questo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Allegri aggiorna sugli infortunati: “Oggi vedremo in che condizioni sarà Leao. Su Gimenez…”Il Milan è arrivato da poche ore a Riad, in Arabia Saudita, sede della 'Final Four' della Supercoppa Italiana 2025.

Milan, Allegri: “Champions, siamo in 5 per 3 posti. Nuovi acquisti? Giménez, Leao e Pulisic”Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha presentato, ieri pomeriggio in conferenza stampa a Milanello, i temi principali di Bologna-Milan,...

