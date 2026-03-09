Durante il derby tra Milan e Inter, Pervis Estupinan ha segnato il suo primo gol con il Milan, con un tiro sotto la traversa che ha battuto il portiere avversario. Secondo quanto rivelato dall'ecuadoriano, il gol sarebbe stato influenzato da indicazioni fornite da Allegri. La rete ha deciso il risultato della partita, con Estupinan che ha concluso con un potente tiro di sinistro.

Tra tutti i protagonisti attesi del derby di Milano numero 246, alla fine, è spuntato - secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola - certamente quello meno quotato, Pervis Estupinan, che ha scelto di segnare il suo primo gol ufficiale con la maglia del Milan proprio nella stracittadina contro l'Inter. Decidendo, per giunta, le sorti del derby della Madonnina. È il gol più importante della carriera di Estupinan che, in Ecuador, è sempre stato un eroe. A 'San Siro', fin qui, era stato una meteora. Almeno fino al 35', quando ha scaricato alle spalle di Yann Sommer una fucilata da distanza ravvicinata insaccatasi sotto la traversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Derby Milan-Inter, il gol di Estupinan 'dettato' da Allegri: il retroscena svelato dall'ecuadoriano

