milan inter il derby dei bidoni

Il derby di Milano tra Milan e Inter si è concluso con una vittoria dei rossoneri, riaprendo così le speranze di classifica per la squadra di casa. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso, con diverse occasioni nel corso dei novanta minuti. La gara ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, che hanno commentato le prestazioni di alcuni giocatori e le decisioni arbitrali.

Archiviato l'ultimo derby di Milano, con la vittoria dei rossoneri che ha riaperto il campionato, abbiamo riflettuto su un aspetto meno appariscente che la stracittadina evoca, con ricordi alquanto nefasti. Uno su tutti è da attribuirsi al deprimente filone degli acquisti sciagurati. Di promesse scintillanti che poi sono andate a infrangersi. Proviamo ad assemblare le due flop 11 di sempre, pur con l’avvertimento che molti “bidoni” resteranno fuori per ragioni di spazio in campo. MILAN: LA FLOP 11. Il portiere Jens Lehmann - Arrivato come potenziale titolare fisso per anni tra i pali, in realtà durò pochissimo. Tra uscite folli e papere, il suo ricordo è ancora fonte di potenti incubi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

