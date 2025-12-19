Il messaggio di Gimenez dopo l’operazione | Saremo più forti che mai ci vediamo presto

L'attaccante del Milan Santiago Gimenez è stato operato per il problema alla caviglia che non gli sta permettendo di giocare con i rossoneri. Il messaggio del messicano sui social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il messaggio di Gimenez dopo l’operazione: “Saremo più forti che mai, ci vediamo presto”

