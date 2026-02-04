Milan Zeroli titolare fisso Morata ritrova campo e gol Occhi su Cissè | i giocatori in prestito

Il Milan ha deciso di confermare Zeroli come titolare fisso, lasciando poche possibilità di scelta. Morata, invece, si è risollevato, ha ritrovato spazio e segnato un gol importante. Intanto, i dirigenti sono attenti a Cissè, che gioca in prestito e potrebbe tornare utile a fine stagione. Dopo la 23^ giornata di Serie A, la squadra continua a muoversi con alcuni punti fermi e altri ancora da valutare.

In estate il Milan ha deciso di dare via molti giocatori, tra cui alcuni anche in prestito: calciatori della prima squadra e non solo. Il Diavolo ha cercato soluzioni anche per alcuni giovani interessanti. In totale sono tredici i rossoneri attualmente in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Come stanno andando in questa stagione? Quali sono gli accordi con il Milan? Andiamo a vederlo dopo il week end della 23^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). PROSSIMA SCHEDA>>> Il Milan in estate ha prestato solo due giocatori della difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Zeroli titolare fisso. Morata ritrova campo e gol. Occhi su Cissè: i giocatori in prestito

