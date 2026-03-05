Vieri | Chivu lo vedo preparato Derby? Può succedere di tutto il mio preferito è stato…

L’attesa per il Derby tra Inter e Milan si fa sempre più intensa e tra le molte voci che si sono espresse c’è anche quella di Christian Vieri. L’ex attaccante ha commentato la partita, affermando di vedere Chivu molto preparato e lasciando aperte diverse possibilità per l’esito della sfida, senza però entrare in dettagli specifici o pronostici precisi.

Vieri. L’attesa per il Derby tra Inter e Milan continua a crescere e tra le voci che hanato la sfida c’è anche quella di Christian Vieri. L’ex attaccante, ha parlato del match in un’intervista a La Repubblica, sottolineando l’importanza di una partita sempre imprevedibile: “Sono due squadre forti e il Derby resta sempre una partita speciale: può succedere di tutto. Bisogna essere concentrati“. L’ex centravanti ha analizzato anche la situazione delle due squadre in campionato, rimarcando il ritmo impressionante della formazione nerazzurra. “L’Inter ha innanzitutto dieci punti di vantaggio. Con il Genoa ha fatto una grande vittoria dopo l’eliminazione dalla Champions League, non era facile“, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

