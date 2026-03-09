Bartesaghi | Scudetto? Il calcio è strano può succedere di tutto Sul derby ed Estupinan … | Pm

Davide Bartesaghi, terzino del Milan, ha parlato durante la presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Ha commentato la possibilità di vincere lo scudetto, affermando che il calcio è imprevedibile e può succedere di tutto. Ha anche toccato il derby e l’esterno del Milan, Estupinan, senza approfondire dettagli specifici. Le sue parole sono state riportate in un'intervista ufficiale.

Il terzino del Milan Davide Bartesaghi ha parlato in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Parole riprese dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi (in alto trovate il video). Sul derby vinto dal Milan contro l'Inter per 1-0: "Sempre una emozione incredibile. Ne abbiamo vinti due quest'anno. Siamo molto contenti e felici. Un merito va a tutta la squadra. Siamo molto contenti del gol di Estupinan". Ricordiamo che il terzino rossonero non ha giocato. La mossa di Allegri ha però ripagato visto il gol decisivo dell'ex Brighton. Ora Inter a meno 7, Bartesaghi ci crede allo Scudetto? "L'obiettivo è sempre tornare in Champions League la casa del Milan.