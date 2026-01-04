Prima pagina Gazzetta dello Sport | Perché Allegri sogna di volare Il Milan ci crede

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, si analizza il desiderio di Allegri di volare e le speranze del Milan di credere in un progetto ambizioso. La giornata si concentra sulle ultime notizie di calcio, con particolare attenzione alle strategie di mercato e alle prospettive delle squadre italiane. Un approfondimento sobrio e informativo per restare aggiornati sugli sviluppi più significativi del calcio nazionale.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 4 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Perché Allegri sogna di volare. Il Milan ci crede” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Donnarumma: ‘Vedo Milan. Incuriosito da Allegri'” Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un altro Milan contro la Fiorentina: emergenza per Allegri” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 31/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 30/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI»; Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 28 dicembre 2025; “LA GAZZETTA DELLO SPORT” * 28/12/2025 «PRIMA PAGINA (SCARICA GRATIS PDF) / EDICOLA OGGI / RASSEGNA STAMPA / TITOLI». La Gazzetta in prima pagina sul Milan: "In 18 giorni 5 gare. Perchè Allegri sogna di volare" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina sul Milan: "In 18 giorni 5 gare. milannews.it

Gazzetta dello Sport e le parole di Zola: "Ecco perché Conte rivincerà lo scudetto" - "Nkunku, assalto turco": ecco il titolo principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport. tuttonapoli.net

Prime pagine: “Il Diavolo addosso”; “Cancelo d’oro” - La Gazzetta dello Sport apre con il Milan, che apre il 2026 della Serie A con la sfida contro il Cagliari. gianlucadimarzio.com

Care lettrici e cari lettori buongiorno e buona domenica, ecco la prima pagina de La Nazione in edicola oggi #4gennaio x.com

Buongiorno! La prima pagina di oggi 4 gennaio 2026 - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.