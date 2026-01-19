Assassini e stupratori | ecco la feccia che le toghe rosse ci hanno rispedito dall' Albania - Esclusivo

Un episodio che mette in discussione il sistema di giustizia e le scelte delle autorità. Quaranta migranti, destinati a un centro di detenzione in Albania, sono stati restituiti senza un esame approfondito, sollevando domande sulla gestione dei casi più delicati. Questa situazione evidenzia le criticità e le conseguenze di decisioni che coinvolgono sicurezza e rispetto dei diritti.

È uno schiaffo in faccia all'Italia intera. Quaranta stranieri, selezionati per essere trasferiti nel centro di detenzione in Albania, sono stati «rimandati indietro» come pacchi difettosi. Perché? Semplice. Perché in Italia agisce l'imponente combinato disposto di tre fattori: tendenza di molti magistrati alla politicizzazione delle proprie decisioni, ingorgo normativo e procedurale, pressione di una parte politica (la sinistra) che ragiona sull'immigrazione clandestina in palese contrasto con l'interesse nazionale. Oggi questo giornale ve la racconta questa storia. E vi racconta per filo e per segno che razza di gentiluomini ci tocca tenere a casa nostra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Assassini e stupratori liberi: in galera ci va il carabiniere

La questione della giustizia e delle tutele per le forze dell’ordine è al centro del dibattito pubblico. Recenti episodi evidenziano come, in alcuni casi, criminali condannati o coinvolti in gravi reati siano rimasti in libertà, mentre chi lavora per garantire la sicurezza rischia di essere penalizzato. È importante affrontare queste situazioni con equilibrio e rispetto delle procedure, assicurando che la legge sia applicata correttamente e che la tutela delle persone che difendono la legge sia garantita.

Via libera Ue ai centri per i rimpatri: gli hotspot in Albania diventano a prova di “toghe rosse”

Il Consiglio dell’UE approva il nuovo regolamento sui Paesi sicuri, favorendo la creazione di centri di rimpatrio in stati terzi. L’iniziativa include gli hotspot in Albania, con l’obiettivo di rafforzare le procedure di rimpatrio e rendere più efficaci le misure contro l’immigrazione irregolare.

