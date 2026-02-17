Migranti Meloni | Le toghe politicizzate ci ostacolano Le opposizioni pronte ad attaccare in Aula

Giorgia Meloni ha accusato i magistrati di politicizzare le loro decisioni e di bloccare le strategie contro l’immigrazione illegale. La premier ha citato un caso concreto: un cittadino algerino, irregolare in Italia, con 23 condanne alle spalle, che non sarà espulso e riceverà un risarcimento di 700 euro dal Ministero dell’Interno. Meloni ha condiviso il suo commento in un video sui social, evidenziando come alcuni giudici prendano decisioni che complicano le politiche di contrasto all’immigrazione clandestina. Le opposizioni si preparano a rispondere in Parlamento con una serie di critiche.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni è tornata ad attaccare i magistrati: "Una parte politicizzata" continua "a ostacolare ogni azione volta a contrastare l'immigrazione illegale di massa", ha detto in un video sui social, commentando la vicenda di un "cittadino algerino, irregolare in Italia, che ha alle spalle 23 condanne: per lui alcuni giudici hanno stabilito non solo che non ci sarà un'espulsione, ma che il ministero dell'Interno dovrà risarcirlo con 700 euro"