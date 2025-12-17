Migranti Meloni | Il modello Albania funzionerà piaccia o no alla sinistra – Il video

Il 17 dicembre 2025, Giorgia Meloni ha affermato che il modello di gestione migratoria adottato dall’Albania sarà efficace nel ridurre i flussi irregolari e nel contrastare il traffico di esseri umani, suscitando reazioni di interesse e discussione tra i Paesi europei e la sinistra. La strategia, ritenuta da Meloni un esempio positivo, mira a rafforzare la deterrenza e la gestione dei migranti.

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 "Il modello Albania, a cui molti altri Paesi europei guardano con grande interesse, funzionerà e ci aiuterà a ridurre ulteriormente i flussi irregolari ed esercitare la deterrenza necessaria al contrasto del traffico di esseri umani. Piaccia o no alla sinistra, di ogni ordine e grado". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

