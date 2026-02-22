Il ritiro di Phil Spencer da Microsoft Gaming non era programmato?

Phil Spencer ha lasciato Microsoft Gaming improvvisamente, dopo aver annunciato che avrebbe continuato a guidare la divisione. La sua decisione deriva da divergenze sulla direzione futura dell’azienda e da una serie di discussioni interne non pubblicate. La notizia ha sorpreso molti dipendenti e appassionati, che si aspettavano una sua conferma a lungo termine. La sua uscita rischia di cambiare gli equilibri nel settore del gaming.

La notizia dell’addio di Phil Spencer alla guida di Microsoft Gaming ha colto molti di sorpresa, soprattutto alla luce delle dichiarazioni ufficiali rilasciate solo pochi mesi fa. Nell’ estate 2025, Microsoft aveva smentito con decisione le voci di un suo ritiro imminente. Oggi, però, quelle indiscrezioni appaiono tutt’altro che infondate. A rendere il quadro ancora più significativo è l’uscita contemporanea di Sarah Bond e l’arrivo di una nuova figura al comando. Secondo fonti vicine all’ambiente, il ritiro non sarebbe stato pianificato. Phil Spencer Il 3 luglio 2025, il capo delle comunicazioni di Microsoft, Frank Shaw, aveva dichiarato pubblicamente che Spencer “non ha intenzione di ritirarsi a breve”, rispondendo alle indiscrezioni che lo volevano pronto a lasciare Microsoft Gaming. 🔗 Leggi su Game-experience.it

