Michelle Hunziker e Ilary Blasi in tv di nuovo insieme? La foto amarcord di oltre 20 anni fa che fa sognare

Sul palco del Festivalbar, più di vent’anni fa, si sono viste insieme Michelle Hunziker e Ilary Blasi, due delle conduttrici più note dello spettacolo italiano. Recentemente, è circolata una foto che le ritrae durante quell’evento, suscitando nostalgia tra i fan. La immagine, molto condivisa online, mostra le due donne sorridenti mentre presentano uno dei concerti più popolari dell’estate.

Una foto che fa sognare e riporta alla memoria uno degli eventi musicali più amati d’Italia: il Festivalbar. Per anni la kermesse ha segnato la storia della musica italiana: le compilation con i brani dell’estate diventavano la colonna sonora di intere stagioni - e non solo - ed era praticamente impossibile non conoscere a memoria tutte le canzoni. A far riaffiorare quei ricordi è stata Michelle Hunziker con una storia pubblicata su Instagram. Proprio ieri è stato annunciato che la conduttrice sarà alla guida di due nuovi programmi in arrivo su Canale 5: “Battiti Live Spring” e “Super Karaoke”. Ilary Blasi, invece, dovrebbe tornare - anche se manca ancora l’ufficialità - quest’estate con il tradizionale Battiti Live. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke: il ritorno in tv al posto di Ilary BlasiDopo la definizione dei nuovi assetti alla conduzione del Grande Fratello Vip, si delineano i futuri impegni televisivi di Michelle...

Battiti Live, Ilary Blasi passa il testimone a Michelle HunzikerIn primavera andrà in onda Battiti Live Spring e a condurlo ci sarà Michelle Hunziker, non Ilary Blasi occupata con il Grande Fratello Vip Cambio di...

Approfondimenti e contenuti su Michelle Hunziker

Temi più discussi: Michelle Hunziker si prende anche Battiti Live (nonostante i flop), salta la 'promozione' di Samira Lui; Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke: il ritorno in tv al posto di Ilary Blasi; Michelle Hunziker e Ilary Blasi, staffetta a Battiti Live Spring: l’amicizia nata tra tv e una vacanza in barca; Battiti Live cambia volto: Michelle Hunziker in primavera, Ilary Blasi torna in estate.

Battiti Live cambia volto: Michelle Hunziker in primavera, Ilary Blasi torna in estateIl futuro di Battiti Live prende forma con una novità importante alla conduzione. Il programma musicale estivo, ormai diventato uno degli appuntamenti più seguiti della stagione televisiva, si prepara ... comingsoon.it

Michelle Hunziker e Ilary Blasi, staffetta a Battiti Live Spring: l’amicizia nata tra tv e una vacanza in barcaColleghe davanti alle telecamere, amiche fuori dallo studio. Michelle Hunziker e Ilary Blasi tornano al centro del racconto televisivo anche per un possibile nuovo passaggio di ... leggo.it

“E sono tre”. Michelle Hunziker, la lieta notizia: si è saputo tutto ora - facebook.com facebook

Il karaoke torna in tv con Michelle Hunziker x.com