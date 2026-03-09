Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke | il ritorno in tv al posto di Ilary Blasi

Michelle Hunziker torna in tv con due appuntamenti: conduce Battiti Live Spring e Karaoke, sostituendo temporaneamente Ilary Blasi. Dopo i recenti cambiamenti alla guida del Grande Fratello Vip, si conoscono ora i prossimi impegni dell’attrice e conduttrice sui canali Mediaset. La sua presenza su diversi programmi segna una fase di novità nella programmazione televisiva di questa stagione.

Dopo la definizione dei nuovi assetti alla conduzione del Grande Fratello Vip, si delineano i futuri impegni televisivi di Michelle Hunziker sui canali Mediaset. Oltre alla sfida del game show The 1% Club, la conduttrice svizzera si appresta a tornare al centro della programmazione di Canale5 con due progetti musicali di rilievo che segnano un cambiamento nella rotazione dei volti storici della rete, come Ilary Blasi. I nuovi progetti, Battiti Live Spring e Karaoke Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, Michelle Hunziker è stata scelta per guidare due produzioni legate alla musica e al coinvolgimento del pubblico in piazza. 🔗 Leggi su Dilei.it

