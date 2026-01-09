Agrigento saluta l' anno da Capitale italiana della cultura | ecco il piano traffico per l' evento di chiusura

Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, si prepara a concludere l'anno con un evento speciale. Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico durante la cerimonia di chiusura, sono stati predisposti specifici piani di gestione della viabilità. La città si appresta a vivere un momento importante, sottolineando il suo ruolo culturale e storico a livello nazionale.

