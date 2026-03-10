Michele Bravi il dolce addio alla sua Signora Longari | Quei dentini nel cuore

Michele Bravi ha condiviso su Instagram un messaggio dedicato alla sua cagnolina Longari, un bulldog francese che ha avuto con sé. Il cantante umbro ha pubblicato un carosello di foto in cui appare con l’animale, accompagnato da parole affettuose e un cuoricino rosso. Le immagini mostrano momenti teneri tra Bravi e il suo cane, evidenziando il legame speciale tra i due.

“Quei dentini avranno sempre un posto nel mio cuore” cuoricino rosso e faccina emozionata. Così, Michele Bravi scrive su Instagram sotto un carosello di foto tenerissime, che ritraggono il cantante umbro insieme a un cagnolino nero, un bulldog francese, per la precisione, dagli occhi grandi e dolci e dai “dentini” affilati e spesso in bella mostra. Un cagnolino anzi, una cagnolina, che i fan e i follower del cantante - che dopo Sanremo vedremo impegnato nella nuova gara canora di "Canzonissima", a partire dal 21 marzo su Rai Uno - conoscono benissimo. Lei è infatti la “Signora Longari” l'amica a quattrozampe che è protagonista di diversi video e foto postati da Michele Bravi su Instagram negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Today.it

