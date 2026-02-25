Sanremo 2026 il cantante umbro Michele Bravi e la sua ballata Prima o poi | i voti e giudizi dei media

In molti hanno concordato sulla bravura di Michele come cantante e il suo stile unico, ma il testo non ha al momento convinto Al Festival di Sanremo 2026 c'è anche il cantante umbro più venduto e amato a livello nazionale: ovvero Michele Bravi, da Città di Castello, elegante cantore di ballate sulla complessità dell'amore e sulla ricerca personale in questa vita. Considerato una delle possibili sorprese del Festival - tra i primi dieci cantanti che potrebbero salire sul podio - Michele Bravi dovrà rifarsi nelle prossime giornate andando a cercare voti popolari determinanti, dato che nella prima serata, non avendo votato il pubblico con il televoto, ha ottenuto un giudizio dalle giurie di sala stampa-tv-web e delle radio, rimanendo fuori dai magnifici 5 comunicati ufficialmente. Sarà fondamentale il televoto per Bravi. Chi invece ha dato uno dei voti più alti alla canzone Prima o poi e alla prestazione di Michele Bravi è stata la nostra "giuria" di Today. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Michele Bravi ha appreso solo tre giorni prima della sua partecipazione a Sanremo 2026 di essere tra i concorrenti con il brano "Prima o poi".

