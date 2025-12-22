?Andrea Sempio | Non ho ucciso Chiara Poggi pensare che Alberto Stasi possa essere in galera da innocente fa riflettere

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, lunedì 22 dicembre alle 19.30 su Retequattro, Andrea Sempio sarà ospite del programma 10 Minuti, condotto da Alessandro Sallusti. Il giovane, indagato nell?ambito. 🔗 Leggi su Leggo.it

Leggi anche: “Chi ha ucciso Chiara Poggi”. Garlasco, Andrea Sempio torna in tv da Alberto Matano

Leggi anche: «Alberto Stasi è innocente, la nuova perizia lo scagiona»: la svolta può riscrivere il delitto Poggi. E Andrea Sempio trema

Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Garlasco in Tv, il possibile movente di Andrea Sempio e i dubbi sul DNA. De Rensis sbotta: Nella perizia non c'è; Garlasco, la nuova impronta di scarpa insanguinata è di Sempio? Il killer appoggiò un mano sul muro e poggiò il piede su un gradino; Garlasco, polemiche per la presenza di Alberto Stasi all'incidente probatorio: perché c'era e Sempio no.

andrea sempio ho uccisoAndrea Sempio: «Non ho ucciso Chiara Poggi, pensare che Alberto Stasi possa essere in galera da innocente fa riflettere» - 30 su Retequattro, Andrea Sempio sarà ospite del programma 10 Minuti, condotto da Alessandro Sallusti. leggo.it

andrea sempio ho uccisoMEDIASET – RETEQUATTRO * “10 MINUTI” – 22/12: «SEMPIO A SALLUSTI, ‘NON HO UCCISO CHIARA POGGI, E SE STASI FOSSE INNOCENTE COME ME?’» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ... - Però, scusi, lei ci sta dicendo che in questo momento, non so se la parola è eccessiva, è fidanzato. agenziagiornalisticaopinione.it

andrea sempio ho uccisoGarlasco, gli incredibili post di Andrea Sempio dopo il delitto: l'agnello sacrificale e la donna nuda - Post su Facebook — dall'agnello sacrificale all'evocazione del "Piccolo Principe" — riaccendono i sospetti su Andrea Sempio mentre la Procura di Pavia chiude gli atti per l'incidente probatorio. lasicilia.it

