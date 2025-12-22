Garlasco Andrea Sempio a 10 Minuti | Non ho ucciso io Chiara Poggi | L' idea che Alberto Stasi possa essere innocente fa riflettere

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 37enne, indagato in concorso per omicidio, si confessa ad Alessandro Sallusti: "Quando ho scritto 'Ho fatto cose inimmaginabili', mi riferivo a una giornata di caos. Io e Marco Poggi siamo ancora amici". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

