Blanco sottolinea come l’eccessiva esposizione possa appiattire l’unicità, eliminando la magia dell’individualità. La scelta di distanziarsi dai tempi frenetici e concentrarsi sui propri studi di Scienze Umane e Latino rappresenta un gesto di coraggio e consapevolezza. In un mondo che spinge spesso alla superficialità, questa decisione evidenzia l’importanza di prendersi il tempo per riflettere e coltivare ciò che davvero conta.

Ci vuole coraggio per decidere di staccare la spina nel momento giusto. Ed è quello che ha fatto Blanco. Il “ragazzo d’oro” della musica italiana che piano piano con la sua energia, la sua energia e voglia di comunicare ha conquistato le classifiche ha deciso, ad un certo punto, di frenare bruscamente e scomparire. Blanco oggi ha 22 anni, a 18 anni ha vinto al Festival di Sanremo con Mahmood con l’intensa “Brividi”, poi è stato travolto dalle polemiche (molte delle quali eccessivamente feroci, senza possibilità di appello) su quello stesso palco solo dopo un anno per aver preso a calci parte delle rose che facevano da contorno al suo singolo “ L’Isola delle rose”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non credo che la sovraesposizione abbia senso. Quel dare-dare-dare rende identici. Ti toglie la magia. Ora studio Scienze Umane e il latino”: parla Blanco

Blanco, intervista al cantante che ha saputo fermarsi. Per tornare.

| BLANCO x ICON issue 103! «Non credo che la sovraesposizione abbia senso. Quel dare-dare-dare rende identici.». Gli chiedo chi era e chi è adesso «Quello di prima aveva senso di rivincita, voleva dire io esisto. Ora è più: so che esisto. Devo studiare. No x.com

