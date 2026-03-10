Durante il concerto di Jesolo, l’artista ha mostrato un’immagine smagrita e provata, suscitando attenzione tra il pubblico. Sul palco, le prime note del Tutta Vita Tour 2025-2026 sono state accompagnate da commenti e sguardi preoccupati tra i presenti. La performance è continuata nonostante le condizioni fisiche visibilmente alterate dell’artista, che ha ricevuto parole di conforto e applausi.

Il debutto del Tutta Vita Tour 2025-2026 è partito con un’esplosione di energia a Jesolo, ma a rubare la scena, oltre alla musica, è stato l’insolito aspetto del protagonista. I fan, sempre attentissimi ai dettagli pubblicati sui social, avevano già notato un colorito decisamente fuori dal comune e segni di irritazione cutanea piuttosto evidenti. Il mistero è stato sciolto direttamente da Olly durante la serata del 7 marzo: tra una canzone e l’altra, il cantautore ha svelato con la sua solita ironia il dietro le quinte di quel look “bruciato”. Dietro la scelta di ricorrere a un’abbronzatura artificiale ci sarebbe lo zampino del suo assistente e amico Albi, che lo avrebbe convinto a fare una lampada perché, a suo dire, Olly aveva un aspetto da «cadavere». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Mi dicevano sei un cadavere…”. Olly ridotto malissimo: l’incidente svelato sul palco

